CHURRAS Y MERINAS

La mujer rural

Durante siglos, la mujer rural ha vivido inmersa en un mundo duro y sacrificado donde ha primado la masculinización

Román Álvarez

Domingo, 19 de octubre 2025, 05:30

El día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, fue también el día de la Mujer Rural. No pude por menos en esa ocasión recordar ... algunas de las tareas que desde niño vi llevar a cabo a las mujeres de mi entorno, rural a más no poder. Ninguna se planteaba eso que ahora llaman empoderamiento, porque ni sabían lo que era ni se lo podían permitir. Veamos alguna de las labores que las madres de familia solían acometer a diario en los hogares en los que los maridos ejercían la trashumancia en la lejana Extremadura. Lo primero que la mujer de la casa hacía nada más levantarse, antes de la amanecida y en pleno invierno, era encender el fuego para que fuera templando la cocina. Inmediatamente después de prender la lumbre, la mujer calentaba la leche para el desayuno familiar y bajaba a barrer el establo y ordeñar las cuatro vacas que servían para trabajar y para el abastecimiento de lácteos. Esta tarea precedía a otros menesteres tales como echar de comer al cerdo, a las gallinas y demás fauna doméstica. Luego comenzaba el resto de la tarea cotidiana: hacer las camas, adecentar los dormitorios y ponerse con los avíos de la comida.

