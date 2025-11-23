Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aquellos tiempos del tebeo

Contribuyó a inocular unos hábitos de lectura que han permanecido para siempre en nuestro imaginario

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

La lectura de los llamados tebeos (hoy «cómics»), tiras o historietas se asocia a las etapas infantiles y preadolescentes. También en la adolescencia se leían ... este tipo de publicaciones, pero de contenidos más adecuados para los intereses de unos lectores que ya afeitaban barba o se dejaban la pelusilla de un incipiente bigote. Alcanzada la edad adulta, determinadas publicaciones hicieron las delicias de una amplia gama de público fiel a los Mortadelos, al reportero Tintín o al galo Asterix, por mencionar dos cuadernillos bien conocidos, cuyas colecciones completas aún conservo y comparto con anónimos lectores que durante los veranos frecuentan mi biblioteca rural.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  2. 2 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  3. 3 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  4. 4 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  5. 5 Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales»
  6. 6 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»
  7. 7 El último festejo taurino del año, en directo por televisión
  8. 8 El Mercado se llena de jugosas ofertas antes de la gran subida: «Puede pasar de 29&euro; a 60&euro; fácilmente»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre
  10. 10 Baliza V-16: cómo saber si tu luz de emergencia, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, está homologada y conectada a la DGT

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Aquellos tiempos del tebeo