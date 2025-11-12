Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Huevos y sandías

Roberto Mayado

Roberto Mayado

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:45

¿Qué tendrá el poder político que todo aquel que lo cata, aun con una leve caricia, se aferra a él hasta despellejarse vivo? Es ... droga dura de la buena, con síndrome de abstinencia y con un proceso de desintoxicación digno de la portada del ¡Hola! Y no hay contexto más peligroso para la recaída que unas elecciones como las que ya enfila Castilla y León. Qué se lo digan a todos los que han pegado otro salto de siglas, de Ciudadanos a Nueve, el partido con el que Silvia Clemente pretende resurgir en la política regional.

