Antisistemas

Roberto Mayado

Roberto Mayado

Miércoles, 15 de octubre 2025, 05:30

«Si a los 20 no eres de izquierdas, no tienes corazón. Si de viejo no eres de derechas, no tienes cerebro'. ¿Se acuerdan de ... este axioma atribuido, entre otros, a Winston Churchill? Esta ha sido la idea predominante desde mediados del siglo pasado pero, como tantas cuestiones preconcebidas, ha saltado por los aires con una nueva realidad, política y social, en la que hay demasiadas piezas para tan poco puzzle. El giro copernicano experimentado en la juventud, planetaria pero especialmente la española, implica que los que ejercen de antisistema se sitúan a la derecha de la derecha y no a la izquierda de la izquierda, como era menester desde tiempos caudillescos. El cambio es radical y eso también transforma el futuro mapa electoral del país.

