ADN charro

Roberto Mayado

Roberto Mayado

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 05:50

Se ve que uno de los requisitos imprescindibles para optar al puesto de fiscal general del Estado es el de tener ADN charro. Hemos saltado ... de Lumbrales a Pedrosillo el Ralo, 111 kilómetros de puente entre Álvaro García Ortiz y Teresa Peramato Martín, el antes y el después de un cargo apaleado por las injerencias del Gobierno y la sentencia del Supremo.

lagacetadesalamanca ADN charro