Dictadura en plan risa

Imagina lo torpe que ha sido el país y sus leyes educativas en vertiginoso descenso para haber llegado aquí

Paco Gómez

Paco Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 05:50

Tenía que ser muy divertido. Guardar lo poco que se podía, esconder donde fuera para evitar las requisas, el control férreo y minucioso y salir ... cuando ya la noche era boca de lobo. Las pocas, si había alguna, luces de Cilleros iban quedando atrás y en silencio se iniciaba un camino penoso, unos doce kilómetros por carretera, algo menos de siete por trochas y caminos, con el mulo silenciado como se podía para que un quejido no sonara como una sirena antiaérea. Qué risa. Ir hasta un molino en Navarredonda de la Rinconada, al otro lado de la montaña, jugándosela. El molinero, que también se la jugaba y no poco, a cambio de un pequeño porcentaje del grano molido, esperaba a oscuras. Se trabajaba deprisa. Ese futuro pan en los sacos era la única manera de garantizar un mínimo alimento para la familia. La vuelta era peor: el 'delito' flagrante, el posible disparo de la patrulla, el amanecer y su carrera. Qué emoción, ni una partida de paintball. Ese viaje, no mucho después de la funesta guerra fratricida lo hizo mi abuelo varias noches. Se lo pasó tan bien que una vez perdió una alpargata –de pisada silenciosa– y no se atrevió a volver por ella. Por si alguien ataba cabos o por la risa.

