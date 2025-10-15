Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

A MIL PASOS

El bosque del polvorín

Pero también tenemos que pensar en la ciudad que tenemos que construir para los que vengan detrás

Paco Gómez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 05:30

Podría decirse que no tengo nada que ver con Zaragoza (una hermana de mi abuela vivía allí y después de una visita suya quedó sobre ... el aparador una Virgen del Pilar de esas que se iluminan por la noche, pero hasta ahí) y sin embargo llevo unos cuantos días escuchando la canción que Mar Giménez ha compuesto para los zaragozanos ausentes («¿Alguien me sabe explicar si un río no tiene olas cómo es que llega tan lejos el olor de Zaragoza?»). A la joven, que vive en California, le ha salido un auténtico himno que cambiando mentalmente a la Pilarica por la advocación patronal que corresponda y la ribera de los puentes sobre el Ebro por la estampa más identificativa de cada lugar, sirve para echar de menos cualquier rincón del mundo.

