Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tengamos la Vuelta en paz

En apenas tres días llega la Vuelta Ciclista a España a Salamanca. No hagamos el cafre. No nos dejemos manipular

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 9 de septiembre 2025, 06:00

No he conocido gente más disciplinada que los independentistas vascos. Cuando a sus dirigentes les interesaba crear una guerra de banderas, los sumisos votantes de Herri Batasuna llenaban de ikurriñas sus ventanas. Cuando el objetivo era armar ruido con el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, decoraban sus balcones con pancartas reivindicativas. Todas iguales, perfectamente uniformadas, prietas las filas. Ahora, como son amigos del Gobierno español –las vueltas que da la vida- y lo sostienen con sus votos, tienen que buscarse otra causa, una que no incomode a Pedro Sánchez. Y ¡tachán! Ya la han encontrado. De un tiempo a esta parte, en las repisas de las ventanas desde las que en su día pendían mensajes favorables a los terroristas de ETA cuelgan ahora enseñas palestinas.

Si hace años que no viajan a Euskadi, no habrán podido comprobar este paisaje urbano perfectamente organizado desde las alturas abertzales. Sin embargo, si les gusta el ciclismo y siguen la Vuelta a España habrán encontrado un paralelismo a esto que les he comentado en el párrafo anterior. ¿Recuerdan las ikurriñas ondeando en las etapas de montaña de hace unos años? ¿O las pancartas blancas con la inscripción «euskal presoak etxera» (presos vascos a casa) que portaban algunos descerebrados junto a los ciclistas para rascar unos segundos de televisión? Ahora, los mismos obedientes, sumisos, dóciles vascos enarbolan la bandera palestina como si les fuera la vida en ello. No la de Ucrania, no la del Sáhara… la de Palestina.

Y estos «aberchandals», que parecen sacados de «Ocho apellidos vascos», estuvieron a punto de provocar un grave accidente en la meta de la Vuelta Ciclista en Bilbao, hasta el punto de que la etapa tuvo que suspenderse tres kilómetros antes y no hubo ganador. Los incidentes provocados porque el equipo Israel Premier Tech -que recibe fondos del Ministerio de Turismo del país hebreo- corría la ronda española ya habían comenzado en Cataluña. Pero fue en el País Vasco donde se recrudecieron y acabaron mal.

Aprovechando este filón que le han servido sus socios abertzales, nuestro precario presidente se ha querido apuntar un tanto. Y ayer a primera hora de la mañana, justo cuando empezaba su semana de vía crucis judicial con las declaraciones de su «fontanera» y de su esposa, organizó lo que denomina una declaración institucional. Es decir, una especie de rueda de prensa sin preguntas. Un tuit largo y grabado. Y nos ha dicho que va a aprobar un decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel, cuando nosotros solo le vendemos munición. Y ha recordado -¡pásmense!- que no tenemos bombas nucleares para detener la ofensiva israelí. Y lo ha hecho pocos minutos antes de que Hamás haya asesinado en Jerusalén a seis personas, entre ellas a un español.

No seré yo quien defienda la salvaje reacción de Netanyahu contra la población civil palestina tras los brutales atentados protagonizados por Hamás en 2023. Es condenable a todas luces. Pero menos postureo gubernamental y, sobre todo, que las protestas vayan por cauces pacíficos. En apenas tres días la Vuelta llega a Salamanca. No hagamos el cafre. Tengamos la Vuelta en paz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  4. 4 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  5. 5 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  6. 6 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 25 de agosto
  9. 9 El auge del vapeo en jóvenes dispara un nuevo perfil: el «bronquítico crónico»
  10. 10 «Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tengamos la Vuelta en paz