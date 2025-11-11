Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CORRAL DE COMEDIAS

El voto del desahogo

¿Conseguirá Mañueco hacerse con el «voto del desahogo» de aquí a marzo o se lo llevarán los de Abascal?

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Por circunstancias que no vienen al caso, el sábado pasado estuve tomando algo con un camionero rumano que vive desde hace muchos años ya en ... mi pueblo natal. Los efectos de la segunda caña desataron su lengua y me sorprendió cómo no tuvo reparos en reconocer que posiblemente votará a Vox en las próximas elecciones generales, a pesar de la orientación socialista que había presidido tradicionalmente sus pensamientos. Su argumentario para tan radical cambio hacía referencia a lo que Alberto Núñez Feijóo calificó al día siguiente en el congreso del PP andaluz como el «voto del desahogo».

