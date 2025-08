¿Peñaranda es León?

Comenta Compartir

Andaba Ramontxu García presentando el lunes pasado el Grand Prix del Verano cuando se le ocurrió -a él o a los guionistas del programa de TVE- decir que los espectadores iban a vivir «un duelo entre las dos Castillas», dado que esa noche se enfrentaban la localidad ciudadrealeña de Herencia y la salmantina de Peñaranda de Bracamonte. Hasta ahí todo normal, salvo que los herencianos ganaron a los peñarandinos por 31 puntos a 15, algo que nuestros paisanos se tomaron con total deportividad.

Ninguno de los cientos de vecinos que se congregaron para disfrutar del programa frente a la pantalla gigante que se instaló en la plaza de la Constitución levantó la mano para protestar por el comentario del presentador vasco. Muchos de ustedes dirán: «¿Por qué?» Sin embargo, algunos leonesistas aprovecharon la frase para señalar en redes sociales que se trataba de «una apreciación históricamente inexacta, ya que Peñaranda de Bracamonte se encuentra en la provincia de Salamanca, perteneciente a la Región Leonesa, y no a Castilla». Y a mí -qué quieren que les diga- me parece estupenda su reivindicación. Ahora, lo que no parece de recibo es que la Defensora de la Audiencia de Televisión Española trague con los argumentos de los leonesistas, considere «grave» la afirmación de Ramontxu, reclame que «se reconozca el error cometido en la citada emisión» y pida que «se adopten medidas para que este tipo de inexactitudes no se repitan en futuros programas».

Que yo sepa, estamos en 2025 y Peñaranda de Bracamonte es una localidad de Salamanca que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León, la que nos dimos con mayor o menor acierto. Así que de Región Leonesa... nada.

Imagine el lector qué habría ocurrido si el presentador bilbaíno hubiera planteado un duelo entre el municipio manchego de Herencia y el leonés de Peñaranda de Bracamonte. Seguro que muchos habrían saltado de su asiento para elevar su más enérgica protesta y no me cabe duda de que la Junta de Castilla y León se habría dirigido a la ¿Defensora? de la Audiencia de TVE para darle una ligera noción de historia contemporánea. ¿Cómo habría reaccionado Rosa María Molló? ¿También enmendaría la plana al pobre Ramón García? ¿En qué se basa para darle una colleja a quienes elaboran el concurso televisivo?

Ahora que va a dejar el puesto, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, le recomiendo que haga su nuevo programa en RNE desde Peñaranda y pregunte a sus vecinos si realmente se sienten leoneses. Le doy unas pistas a modo de documentación. En las últimas elecciones generales Unión del Pueblo Leonés no presentó candidatura en la localidad y en las municipales tampoco. En los comicios de 2019 apenas obtuvieron 7 votos, un 0,19 por ciento del total de sufragios emitidos. Por ahí van los tiros.

Dicen ahora, de forma interesada, que el leonesismo está pisando el acelerador porque casi setenta ayuntamientos han aprobado ya mociones para separarse de Castilla y León y reclamar una autonomía propia para la Región Leonesa. Entre ellos, hay tres consistorios salmantinos situados en pueblos tan distantes como Valdelosa, La Zarza de Pumareda y Serradilla del Arroyo. Los dos primeros están gobernados por UPL y el tercero aprobó la moción hace cinco años cuando el PSOE estaba al frente del municipio. Después de las últimas elecciones, los siete concejales que tiene la localidad pertenecen al PP, así que no debió gustarles mucho a los vecinos que jugaran con su identidad.

Seamos serios, aunque estemos en agosto.