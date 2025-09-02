La pasta gansa de Europe

Comenta Compartir

Europe es la típica banda que uno busca en internet anteponiendo la frase «qué fue de...». Y, sin embargo, a tenor del caché que se van a llevar por el concierto que ofrecerán en las Ferias y Fiestas de Salamanca de este año, parece que están más de actualidad que nunca.

Confieso que nunca han sido santo de mi devoción. Pero quién de mi generación no ha tarareado el pegadizo estribillo de «The final countdown» mientras movía el flequillo o la melena cuando todavía poblaban nuestras cabezas.

Me enteré de que todavía hacían bolos cuando se casó Sergio Ramos, hace poco más de seis años. Las revistas del corazón aseguraban que en el mastodóntico enlace del futbolista y la presentadora Pilar Rubio iba a actuar nada menos que AC/DC. Al final, la banda británico australiana no apareció por la finca sevillana donde se celebró el banquete y quienes sí se subieron al escenario fueron precisamente los componentes de Europe.

Su último disco «Walk the Earth» lo habían publicado dos años atrás y, salvo en Suecia, pasó sin pena ni gloria por las listas de éxitos musicales del resto de Europa.

Hace dos años comenzaron su gira de 40 aniversario sobre los escenarios y la ampliaron hasta aterrizar en junio del año pasado en ¡Zamora! Sí, en el Z! Live Rock Fest de la capital vecina, que desde hace nueve años intenta traer a las orillas del Duero a lo más granado del rock duro y el heavy metal. Joey Tempest y sus chicos tiraron de profesionalidad y, según cuentan las crónicas, ofrecieron un buen concierto de apenas hora y veinte minutos en el que el cantante se enrolló con el público preguntándoles: «¿Qué pasa, majos?»

Este año ya han pasado por Chiclana, por Marbella, por Murcia, una comunidad que debe sentir debilidad por los suecos, ya que han ofrecido tres conciertos en cuatro años, y por Valencia. El 13 de septiembre tocarán en las fiestas de Oviedo y, al día siguiente, en nuestra Plaza Mayor, en lo que será su única actuación de acceso gratuito de su gira por España.

Para los nostálgicos que vayan a llenar el recinto monumental ese domingo les aviso que los componentes de Europe ya no lucen aquellas melenas rubias oxigenadas, ni aquellas caras de niños guapos y buenos que llamaban la atención en los ochenta. Hoy, aunque todavía se les ve en forma, rondan los sesenta años y viven del aquel par de éxitos ochenteros.

Por eso, ayer me quedé de una pieza cuando me enteré de que el Ayuntamiento se había gastado 142.000 euros en traer a esta banda sueca. Más de una cuarta parte de todo el montante que el Consistorio se ha gastado en conciertos en las fiestas de este año. Si la memoria no me falla, se trata del caché más elevado que se ha pagado a un artista para que actúe en la Plaza. La pobre Bonnie Tayler cobró apenas 46.000 euros el año pasado y tenía más o menos el mismo número de éxitos. Para que se hagan una idea el «Total Eclipse of the Heart» de la británica tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify, mientras que el «The Final Countdown» de los suecos no llega a 735 millones, que no está mal.

Con un precio tan desorbitado para lo que realmente representa ahora Europe, me da la impresión de que el Ayuntamiento ha tenido que echar mano de ellos a última hora, por las razones que sean, y les han metido un gol por la escuadra. Dicen las crónicas que a Sergio Ramos no le costó más de 75.000 euros hacerles cantar en su boda. Y no creo que su caché se haya duplicado en este tiempo. Cuánta buena música se hubiera podido traer por ese dinero.