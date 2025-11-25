Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CORRAL DE COMEDIAS

El haya de Herguijuela

Alejémonos de los mensajes populistas que algunos —de uno y otro signo político— vertieron este fin de semana en Salamanca

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Desde luego, después de haber pasado mi juventud recorriendo cada fin de semana los Pirineos, cuando vi por primera vez el haya de Herguijuela no ... me llamó especialmente la atención. La belleza de los hayedos de la selva de Oza, por ejemplo, resulta difícil de superar, sobre todo, cuando llega el otoño. Sin embargo, aquella mañana en la que, junto a mi mujer, me planté en la base de este imponente árbol de 33 metros de altura no pude menos que sobrecogerme. Más de cuatrocientos años contemplaban a este ejemplar que tenía la singularidad de ser el haya situada más al sur de la Península Ibérica.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  5. 5 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  6. 6 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  7. 7 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  8. 8 Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre
  10. 10 Béjar fabricará 40 tipos de tejidos innovadores para recuperar la uniformidad 22 años después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El haya de Herguijuela