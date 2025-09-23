Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Angelina y los ministros

De momento no hay exenciones fiscales al V Centenario de la Escuela de Salamanca y sí para un Ironman o un rally

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:00

Cuando leo que el Ministerio de Transportes prevé reducir diez minutos el viaje en tren a Madrid por Ávila este año me entra la risa. Si ustedes han cogido este Media Distancia últimamente sabrán que les da para ver dos partidos de fútbol enteros en la tablet. O para disfrutar de la primera entrega de la saga de «El señor de los anillos». Y casi, casi hasta para escuchar entera y sin anuncios la final del Festival de Eurovisión, ese al que no vamos a ir el año que viene si Israel continúa en el certamen.

Dicen los técnicos a las órdenes de Óscar Puente que en los últimos 56 kilómetros tienen hasta once limitaciones temporales de velocidad y que este año las van a solucionar. Vamos, que intentarán recuperar el tiempo que duraba el trayecto antes de que se fueran acumulando tantas incidencias, cuando éramos un país medianamente serio.

El mismo departamento reconoce ahora también que la autovía de la Plata en la zona sur de la provincia y la A-62, entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, necesitan reformas que sumarían más de 52 millones de euros. No estamos hablando de los clásicos parcheos de los baches. Por fin se han dado cuenta de que con esas medidas puntuales solo se consigue hacer el paripé y no resolver el problema. Los funcionarios señalan que debe hacerse una reforma estructural. El problema es que para llevarla a cabo se necesitaría destinar toda la inversión anual del Estado en la provincia para subsanar estas deficiencias de las autovías. Y, como no tenemos presupuestos, ni se les espera, el «ministro del tuit» no puede dar fechas para que al menos nos hagamos ilusiones.

Como podrá apreciar el lector, el ostracismo al que tiene sometido este Gobierno a nuestra provincia desde que Pedro Sánchez cambiara los colchones de La Moncloa resulta insultante. Pero todavía hay más.

El año que viene, nuestra ciudad celebra el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Sin duda, un acontecimiento cultural de excepcional interés público, dado que gracias a esta corriente de pensamiento se sentaron las bases para el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la Economía Moderna. Este tipo de eventos suelen venir acompañados de la concesión de beneficios fiscales a las empresas que ponen su granito de arena, en forma de inversiones económicas, para que puedan desarrollarse. Pues bien, el Ministerio de Hacienda, a pesar de contar con un informe del Senado aprobado por unanimidad, no ha incluido al V Centenario de la Escuela de Salamanca dentro del listado de acontecimientos que gozarán de bonificaciones fiscales al mecenazgo el próximo año. En esa lista aparece el XXV aniversario del programa del Liceo de Barcelona para promover el teatro entre los más pequeños, un Ironman entre Calella y la Ciudad Condal, el festival Porta Ferrada, que se celebra en Barcelona... Hasta un rally en las Islas Canarias.

Aducen desde la cartera que todavía dirige María Jesús Montero que el Ministerio de Cultura no presentó el evento salmantino y sin propuesta de los de Ernest Urtasun no pueden hacer nada. Buen intento.

Y ahora, como se acercan las elecciones, los ministros se irán dando una vuelta por aquí para echar una mano a sus futuros candidatos locales del PSOE a diputados nacionales. La semana pasada, sin ir más lejos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la navarra Elma Saiz, vino a Salamanca -cuna del «bomberismo», como todo el mundo sabe- a decirles a los bomberos forestales que se van a poder jubilar antes sin perder pensión.

Como decía ayer Angelina Jolie en Donosti, «amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento».

