Más de lo mismo

Tiene que ser muy complicado ponerse delante de un ordenador con un presupuesto ajustado y elaborar un programa de fiestas que guste a la inmensa mayoría de los salmantinos. No lo dudo. Tampoco tiene que ser sencillo lidiar con diferentes sensibilidades, intereses y representantes que intentan colar artistas y actividades para hacer negocio, pero eso es lo que asume alguien cuando toma posesión de un cargo público. Eso, y las críticas que van a llegar de la misma manera que llegan las alabanzas y el sueldo.

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado un extenso plan con 114 actividades para intentar satisfacer a los salmantinos en las ferias de la Virgen de la Vega, sin embargo entre tanta cantidad que sirve para engordar la programación apenas existe la novedad o el gancho necesario que sirva para sacar a los convecinos del letargo que muchas veces les produces las ferias más allá de los conciertos o los fuegos artificiales. Ha faltado imaginación.

La mayor parte del presupuesto se va en música gratis en la Plaza Mayor. Objetivamente se puede decir que este año la calidad de los artistas y el tirón social que tienen es bastante menor que la del año pasado, por ejemplo. Cuesta entender que nos pongan en el escenario de la Plaza Mayor como atractivo a tres artistas que ya han actuado de pago contratados por el mismo Ayuntamiento en los últimos ocho meses en la ciudad. Medina Azahara, Siloé o Rosario Flores han sido contratados a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y da la impresión de que les han hecho un 2x1 para ahorrar costes. Son artistas que tienen su público, pero que ese público ya se ha rascado el bolsillo recientemente para verles sin necesidad de salir de Salamanca. Es complicado poder ofrecer tantos conciertos gratis, y que además sean de calidad, cuando el presupuesto es limitado. Así que no está de más que viendo que la gente no tiene problema para pagar por una entrada para ver a su artista favorito programaran en ferias un par de actuaciones de renombre, previo pago, con las que dar categoría a las fiestas.

En el programa es cierto que hay muchas actividades de calle prácticamente todos los días, pero el problema es que no hay un espíritu festivo para celebrarlas. Un señor de Cuenca que visite esos días Salamanca sin saber que son fiestas, posiblemente no se llevará la idea de que en Salamanca tenemos unas grandes ferias, y eso para una ciudad que presume y vive del turismo es «jodido». Tampoco ayuda en exceso la decadente Feria de Día que no se parece en nada a la que surgió hace unos cuántos años. Cada edición es peor. De poco sirve que Salamanca se afane en ir a las mejores citas gastronómicas de España dejándose un riñón para sacar pecho del producto y de los profesionales que existen en la ciudad si cuando llegan las fiestas les ofrecemos un cacho de lomo con pan en un caseto . Esa no es la realidad de la hostelería ni de la gastronomía salmantina, que está a años luz de este sacacuartos en la que se ha convertido la Feria de Día de Salamanca, que con todos mis respetos está a años luz de la de Valladolid.

El pregón, que debería ser una explosión de color y alegría, parece un acto para cubrir el expediente, y en buena medida se debe a que no es muy normal que el pregonero esté en el balcón del Ayuntamiento y justo debajo se encuentre un escenario que lo afea todo. Ni una pañoleta, ni una peña ... este no es un problema actual, es fruto de la desidia de años en los que nadie arriesga, nadie se atreve a mover un dedo por si acaso se lo parten. A las fiestas hay que darles una vuelta porque una ciudad como esta bien lo merece.