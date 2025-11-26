Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DESDE LA TRIBUNA

Del 'sanchazo' al 'francerazo'

El que sea un poco guarrete dejará de ducharse y recibirá un premio en forma de un «sanchazo» más económico

Marian Vicente

Marian Vicente

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00

No por repetir muchas veces una mentira se convierte en verdad. Es lo que está ocurriendo con el conocido como «sanchazo», la tasa de basura ... que Pedro Sánchez, a través de la que fue su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha obligado a implementar a los ayuntamientos y que ha supuesto o supondrá un incremento descomunal en el recibo de la basura.

