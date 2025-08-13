Puente, de farra en «X»

Comenta Compartir

De todos es sabido que a Óscar Puente le va la marcha, sobre todo la de la polémica pendenciera de las redes. No necesita vacaciones porque ha descubierto que la mejor forma de irse de «farra» es tuiteando en X, sea de lo que sea, excepto de sus responsabilidades.

No necesita tumbonas ni playas, aunque le gusta el lujo vacacional como a todo hijo de vecino y para muestra hay varios documentos gráficos del que fuera alcalde de Valladolid cuando surcaba las aguas del Mediterráneo a bordo de un yate en plena segunda ola de la pandemia de la covid, en el verano de 2020.

¿Tenía el ministro, entonces alcalde de Valladolid, derecho a disfrutar de uno días de descanso? Por supuesto que sí, igual que su «puto amo», que está pasado las vacaciones en la residencia pública La Mareta, en Lanzarote. ¿Es criticable?, pues no.

Al presidente del Gobierno, el «puto amo» como lo llama un palmero Óscar Puente, no hay calificativos suficientes en el diccionario para describirlo como gobernante, pero no por estar vacacionando, sino por mentiroso, trilero, embustero y por permitir, por acción u omisión, por enterarse y mirar para otro lado o por no enterarse de las presuntas corruptelas que afectan al PSOE, a su familia, a sus amigos y a sus más estrechos colaboradores, que han estado en puestos clave, tanto en el partido como en el Gobierno. Pero, mientras a unos los critica por estar de vacaciones a otros, como a su presidente, los alaba por irse a reflexionar cada vez que le estalla un escándalo en su «casa».

Puente tiene un extenso pasado y presente para estar mejor calladito y para estar a la altura de lo que se le debe exigir a un representante institucional de primer nivel, aunque se encuentre de baja paternal o de vacaciones, que puede y debe estar porque son buenas para que descanse, desconecte y se ponga las pilas para poner orden en la red ferroviaria, que es un desastre o en las infraestructuras viarias, que están hechas una pena.

No hay día que no haya un incidente grave en los trenes. Sin ir más lejos, casi al mismo tiempo que llamaba «sinvergüenza» al presidente de la Junta de Castilla y León por encontrarse de vacaciones cuando los incendios comenzaron a descontrolarse en varios puntos de Castilla y León, un tren dejaba a cientos de pasajeros durante más de cuatro horas tirados a 40 grados y sin agua, sin aire acondicionado y sin información. De ese tema no ha dicho nada, pero lo cierto es que ya nadie confía en el transporte ferroviario, que hasta hace nada era el mejor valorado por su puntualidad.

Mañueco, como corresponde a cualquier gobernante, interrumpió sus vacaciones y volvió el lunes para ponerse al mando de la tragedia que están provocando los fuegos en Castilla y León. Sin embargo, Puente no es capaz de interrumpir sus adicciones a las redes sociales, aunque la situación sea tan crítica porque media España está ardiendo, sin que las condiciones meteorológicas ayuden a que mejore.

El fuego, en muchos casos lamentablemente intencionado, no entiende de fronteras ni de colores políticos. De hecho, uno de los incendios más dramáticos que se recuerdan ocurrió hace 20 años en Castilla-La Mancha cuando gobernaba el PSOE. Fallecieron lamentablemente 11 bomberos. Por eso, señor ministro es mejor estar calladito, porque nadie está libre cuando tiene una responsabilidad política de que ocurra una desgracia de este tipo. Lo importante es saber responder y no esconderse en una red social para insultar a los demás y no dar la cara cuando le corresponde, aunque solo sea para pedir perdón por los daños que está ocasionado el desastre ferroviario, que es su responsabilidad.