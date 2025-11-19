La «plomera» socialista

El término de «fontaneros» o «plomeros» se acuñó en Estado Unidos y hacía referencia a las personas que intentaron detener las filtraciones de información clasificada ... durante la presidencia de Nixon. El grupo estuvo involucrado en actividades ilegales, incluido el famoso asalto a la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate, que dio nombre a uno de los mayores escándalos políticos y que llevó a la caída del presidente estadounidense.

La tarea era descubrir quién filtraba información clasificada, como los papeles del Pentágono, a los medios de comunicación. Salvando las distancias, el caso de la «fontanera» del PSOE o del presidente, como mucho puede acabar en una comedia guionizada por Santiago Segura.

«Leire, ni fontanera ni cobarde», podría ser el título de la nueva saga cómica del director de «Torrente, el brazo tonto de la ley», pero tal vez sea incluso muy chusca para protagonizar una película suya.

La fontanera socialista ha sido concejal de un municipio vasco y jefa de prensa de dos importantes empresas públicas. Su último desempeño fue en Correos. Como todo el mundo sabe un puesto en una empresa pública no se lo dan a nadie que no lleve el carné del puño y la rosa entre los dientes. Y tampoco están destinados a cualquier militante que un día pasa por casualidad por la sede de Ferraz. Leire no era una militante más, era una de las destacadas y tenía, por lo que hemos podido comprobar, importantes «padrinos» en el PSOE de Pedro Sánchez.

Ella también ha puesto de su parte, sin lugar a dudas. Hay que tener poca vergüenza, mucho desparpajo y cara para parar un tren para atreverse a coaccionar a fiscales como Stampa.

Con la llegada de Cerdán, con el que se reunió poco antes de que el exsecretario de Organización del PSOE entrara en prisión, debió dejar el periodismo de despacho por el de investigación. Si pensaba o piensa escribir un libro se verá y dependerá de cómo se porten con ella. Sus trabajos iban encaminados, en principio, a coaccionar a altos funcionarios públicos para «limpiar» las supuestas corruptelas de la familia del presidente.

Entraba y salía de Ferraz como Pedro por su casa, aunque intente desvincular de sus andanzas al partido, de momento. Está acusada de delitos de tráfico de influencias y cohecho.

¡Pero ojo!, el lunes algunos «prohombres» socialistas como los «óscares» López y Puente o la ministra Morant salieron raudos a quitarle importancia diciendo que era «Antoñita la fantástica» o un folletín.

Ayer, «la plomera» se pasó por Tele 5 y lanzó una advertencia: «Si Óscar López y Diana Morant esto no lo saben, tienen un problema. Pero más allá de eso, allá ellos con sus tonterías», dijo. También explicó que el papel de Antonio Hernando en las reuniones «no era accesorio». Hernando fue director adjunto del gabinete de Presidencia del Gobierno y, en la actualidad, ejerce de secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Ministerio de Óscar López.

Leire es un personaje que me provoca empatía porque no tiene ningún tipo de vergüenza. A cualquiera le temblarían las canillas si tiene que «sobornar» a un fiscal como Ignacio Stampa. Sin embargo, ella se presentaba como «la mano derecha que nunca aparecerá» de Cerdán.

Fue su colega, el empresario Dolset, el que comprometió el lunes en los juzgados al presidente: «el jefe del Ejecutivo mandó limpiar, caiga quien caiga» a la UCO, que era la que estaba investigando a su esposa, al hermano, a la judicatura y hasta el Ministerio Público.

El caso Watergate provocó el final de la presidencia de Nixon. Me temo que no va a ocurrir lo mismo con el caso de la «plomera» del PSOE.

P.D. En América los «plomeros» son los que arreglan las tuberías.