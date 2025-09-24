La ministra miente

Comenta Compartir

La ministra Ana Redondo, pupila del ministro «tuitero», Óscar Puente, miente. Cada día y a cada momento del día sostiene una versión diferente sobre el fallo de las pulseras antimaltrato. Miente porque lo único que acierta a repetir una y otra vez es que ni una sola de las mujeres asesinadas tenía la pulserita «china». Una razón tan pueril que la señala con el dedo acusador por incompetente y por haber ocultado la verdad a las víctimas.

El fallo ha provocado sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores en los juzgados y ha dejado indefensas a las víctimas ante sus verdugos, pensando además que estaban seguras con una herramienta que fallaba más que una escopeta de feria.

El problema no es que el dispositivo falle. «La tecnología no es infalible», como dijo ayer la ministra portavoz. Lo único sensato que ha dicho. Lo grave es que la ministra de Igualdad ha ocultado los fallos durante al menos 8 meses y, efectivamente, ha tenido mucha suerte de que ninguna de las mujeres asesinadas tuviera la pulserita, siempre que este dato sea cierto.

La ministra sabía lo que estaba ocurriendo porque así lo habían advertido jueces, fiscales, Policía Nacional, Guardia Civil y Consejo General del Poder Judicial, pero se lo calló y lo que hizo fue criminalizar a la Fiscalía cuando salió a la luz en su informe anual.

Este Gobierno siempre tiene el mismo modo de operar: nunca entona el «mea culpa», siempre mira al que pone de relieve sus engaños, al que denuncia sus errores o al que le saca los colores por sus continuas contradicciones y mentiras. Para el «sanchismo» todo son bulos.

Es patético ver cómo las ministras han salido en defensa de Ana Redondo. La última ha sido Pilar Alegría que, en lugar de pedir perdón, ha llamado «indecente» al PP. Esta «pobre» nunca se entera de nada. No escuchó la bacanal del que fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE en el parador de Teruel y ahora tampoco se ha enterado de que la «denuncia» de los fallos de las pulseras antimaltrato la ha hecho la Fiscalía. Mala oposición haría el PP si pasara por alto algo tan grave.

También es penoso ver a la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que va a pedir una «pequeña» investigación. ¿Un fallo de las pulseras para maltratadores, que ha dejado a una gran cantidad de agresores en libertad, quiere usted resolverlo con una «pequeña» investigación y no pide responsabilidades a la ministra responsable por haber puesto en riesgo a las víctimas ocultándoles la verdad? La vicepresidenta del Gobierno de Sánchez ya ha dado muestras sobradas de que es una incapaz y que el único fin que la mantiene en el puesto es su poltrona política. Las víctimas y las mujeres en general, le importamos bien poco. Tampoco creo que Sánchez la mantenga en el puesto por su capacidad, más bien porque le hacen falta sus votos.

Es curioso que los que se envolvían con la bandera del feminismo hayan demostrado que eran los más machistas y las mujeres socialistas las más sumisas por callar. «Soy feminista porque soy socialista», gritaba Ábalos, mientras Koldo le mostraba el catálogo de prostitutas para que eligiera, una para cada hora y ocasión.

El PSOE ha fallado a las mujeres, porque entre sus filas estaban los personajes más puteros de la historia, los que las trataban como meros objetos de deseo y presumía de ser el partido que más las protegía frente a los verdugos, mientras ocultaba que los dispositivos no eran fiables.