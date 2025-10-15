Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DESDE LA TRIBUNA

Martínez, atiza a Vox

Vox hace mucho ruido y ha demostrado que es tan inútil como innecesario, pero no es delincuente como los socios de Sánchez

Marian Vicente

Marian Vicente

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:00

Comenta

Mañueco ha cumplido y ha presento los Presupuestos a tiempo, como marca el Estatuto de Castilla y León. Ahí va la primera andanada a los ... socialistas de Carlos Martínez, que se estrena en esto de hacer oposición con más voluntad que argumentos, porque poco tiene que decir cuando Pedro Sánchez ha sido incapaz de presentar las cuentas al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, lo que significa que la fecha límite es el 1 de octubre, como dice la Constitución española.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  2. 2 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  5. 5 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  6. 6 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
  7. 7 Mañueco presenta los presupuestos con un nuevo guiño a las familias
  8. 8 Alcalde, profesión de riesgo
  9. 9 Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 14 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Martínez, atiza a Vox