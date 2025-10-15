Martínez, atiza a Vox

Mañueco ha cumplido y ha presento los Presupuestos a tiempo, como marca el Estatuto de Castilla y León. Ahí va la primera andanada a los ... socialistas de Carlos Martínez, que se estrena en esto de hacer oposición con más voluntad que argumentos, porque poco tiene que decir cuando Pedro Sánchez ha sido incapaz de presentar las cuentas al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, lo que significa que la fecha límite es el 1 de octubre, como dice la Constitución española.

Los socialistas de Castilla y León se defienden como gatos panza arriba. El pobre Martínez recriminó ayer a Mañueco haber traído el ruido al meter a los de Vox en las instituciones de Castilla y León. ¡Hombre, don Carlos!, ciertamente los de Vox hacen mucho ruido, es de lo único que se alimentan. Han demostrado que son tan inútiles como innecesarios, pero no son delincuentes, ni han apoyado el terrorismo, ni han intentado dar un golpe de Estado ni son prófugos de la justicia, como los socios de Pedro Sánchez. No vaya por ahí, que sale perjudicado,

No, no lo tiene fácil Martínez para sacar cabeza en esta tierra con lo que tiene dentro de su partido y con el sanchismo rodeado de corrupción por todos los lados: familia, socios y amigos.

Martínez, es decir el líder de los socialistas en Castilla y León después de que Sánchez «devorara» al sanchista Tudanca, siempre puede recurrir al mago Tezanos y soñar por unos meses que gana las elecciones autonómicas.

Cuantos más casos de corrupción haya, más puteros y delincuentes vinculados al PSOE estén en la cárcel, más se disparan los apoyos electorales al gran líder Pedro Sánchez, según vaticina el gran maestro de la demoscopia al servicio del sanchismo. El de este mes bate todos los récords. Dice el socialista José Félix Tezanos que Sánchez está 15 puntos por encima del PP de Alberto Núñez Feijóo, que acorta distancia con Vox que se coloca a 2 puntos de los populares.

¡Toma ya! Seguro que el presidente del Gobierno está esperando a que salten a la luz pública unos cuantos casos de corrupción más y salgan unos cuentos catálogos de sobrinas, primas o amigas que costeamos todos los españoles para uso y disfrute de algún sinvergüenza y Sánchez gana por mayoría absoluta. A este paso, no le hace falta gobernar ni con los proetarras ni con los prófugos de la justicia.

Que tenga cuidado Mañueco, que cualquier día Pedro Sánchez nos da la sorpresa y convoca las elecciones. ¿Para qué esperar más si su amigo está a punto de darle la mayoría absoluta?

A Martínez le hace falta algo así. Un sondeo que le levante un poco el ánimo y la moral a la tropa y que le permita acariciar un triunfo electoral, aunque sea en sueños durante unos cuantos meses, hasta que la realidad de las urnas vuelva a situar a los socialistas en la tierra.

En julio ya se publicó la «tezanada» para Castilla y León. Y como era de esperar, disparaba al PSOE, que no ganó nunca en Castilla y León, excepto cuando Demetrio Madrid era joven y en 2019, cuando el defenestrado Tudanca consiguió superar por la mínima el resultado del PP, pero no consiguió reunir los apoyos suficientes para formar Gobierno porque los de Ciudadanos ya no se fiaban del sanchismo.

Martínez pon un Tezanos en tu vida y atiza a los de Vox para que sigan haciendo ruido y se disparen en las urnas. No hay mejor aliado en estos momentos para el PSOE que un Vox soliviantado. Casi, casi está a la altura del amigo Tezanos.