Mañueco no convoca

Con o sin presupuestos, Mañueco ya ha dicho que no habrá elecciones anticipadas. Se celebrarán cuando toque, es decir apurará hasta el 15 de marzo de 2026, que es la fecha tope para que se abran las urnas. También ha dicho que cumplirá con lo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y presentará las cuentas de la Comunidad antes del próximo 15 octubre. Otra cosa es que el PP, que tiene 31 parlamentarios de los 81 que conforman las Cortes regionales, consiga los apoyos necesarios para sacarlas adelante.

Es harto difícil que los «populares» logren el respaldo a unos presupuestos que, como ya ocurrió el año pasado, recogerán una bajada de impuestos, posiblemente una rebaja del tramo autonómico del IRPF. Ningún grupo de la oposición va a querer apoyar una iniciativa, aplaudida sin duda por la ciudadanía, en vísperas de una convocatoria electoral.

No veo al PSOE de Carlos Martínez aprobando un presupuesto del PP y mucho menos uno que recoja una bajada de impuestos, pero tampoco creo que las negociaciones con Vox lleguen a buen puerto. Un mero trámite, que todos sabemos que tendrá como resultado la negativa de los de Abascal, que están pensando más en hacer de oposición al PP que de ser útiles a la sociedad.

A Abascal le ha funcionado, hasta ahora, hacer pinza con el PSOE y sin comprometerse ni asumir responsabilidad alguna, porque ya sabemos que gobernar es descontentar y eso siempre conlleva algún desgaste. Y las encuestas están avalando esta postura. Vox sube sin explicación alguna, mientras el PP se estanca.

Sin embargo, en Castilla y León parece que no está funcionando igual que en el resto de España. Los castellanoleoneses no vieron bien que dejaran la consejería de Agricultura, por ejemplo, cuando habían asegurado que iban a solucionar todos los problemas del campo. Ni siquiera los consejeros entendieron la decisión de Abascal y se dieron de baja. Desde entonces el partido de la derecha ha ido perdiendo cargos públicos. Solo en Salamanca han abandonado el barco un procurador, dos concejales de la capital, un diputado provincial y varios concejales y alcaldes de la provincia.

Con una estructura cesarista, el resto acepta sin rechistar las decisiones, muchas veces histriónicas, de Abascal, o están fuera de las listas, por eso los 11 procuradores de las Cortes votarán que no a los presupuestos, como el PSOE.

Las cuentas de Mañueco no saldrán adelante, pero el PP puede sacar pecho de que cumplirá con el mandato del Estatuto, cosa que no hará el Gobierno de Sánchez, que ya no puede presentar unos presupuestos antes del 30 de septiembre como marca la Constitución. Los últimos que se aprobaron fueron los del 2023, que salieron adelante en noviembre de 2022.

A Mañueco le quedan dos telediarios y medio para someterse a las urnas. El problema es que a Sánchez le faltan casi dos años para agotar la legislatura, como quiere él. A este paso va a pasar a la historia por ser el Gobierno más prescindible de la democracia porque se tirará cuatro años gobernando sin haber aprobado ningún presupuesto. Como él mismo dijo en 2018, el Gobierno de Sánchez está a punto de ser tan inútil como un coche sin gasolina.

«Aprobar unos presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un Gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina». ¡Qué traicionera es la hemeroteca y qué malas pasadas juega!