Soy fan de Puente

Que quieran poner yugos y flechas en los portales, como dice el ministro, me da igual. Me preocupa que nos haya borrado del mapa del Ave

Marian Vicente

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:00

Me he hecho fiel seguidora del ministro Óscar Puente porque me hace gracia su desahogo dialéctico y su provocación emocional fuera de todo prejuicio. Para ... unos, es el bocazas oficial del Gobierno y, para otros, su club de fans, es un político que dice lo que piensa, que siempre es favorable a «su puto amo». Es una suerte para cualquier jefe poder contar con un fiel escudero tan disciplinado y con tantos recursos para defender lo indefendible. Óscar Puente los tiene.

