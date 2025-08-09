A mal tiempo, mala cara

Comenta Compartir

Aunque el «país entero» esté de vacaciones y nuestro presidente, antes de retirarse a su descanso de procrastinación, nos dijera que España va como un tiro, que somos más ricos, más altos, más delgados… y no sé cuántas cosas más maravillosas, la verdad es que «de eso nada monada». España va mal y muchos sufrirán, con graves dolores de cabeza, la cuesta de septiembre, después de haberse empeñado con el banco para irse a disfrutar de esas vacaciones estupendas que suben a las redes, como si se tratara de triunfos que ponen los dientes largos a los que no tienen dientes, pero sí internet.

España y el mundo están hechos una piltrafa de consecuencias imprevisibles. Y no es que yo quiera ser agorera, pero este «ojo que observa» ve desde un balcón de meseta castellana, cómo hay una alineación extraña de noticias y frases intercaladas en los discursos de los dirigentes internacionales, que no auguran nada bueno. Si algo tiene de interesante saber un poco de Historia, es sencillamente para poder interpretar determinadas píldoras informativas, que se nos meten entre informaciones aparentemente inocuas. El presidente francés, a colación del gravísimo incendio que padecen, ha dejado entrever los nubarrones que se ciernen sobre Europa en materia de seguridad. Y entremedias, todo se encarece de manera brutal, ante el espejismo de cervecitas y playa.

No sé cuántos hogares reflexionarán sobre lo que nos acontece, pero estoy convencida de que estas consideraciones están presentes en las conversaciones de almuerzos y reuniones de los que yo considero normales, aunque claro, sin entrar a discutir qué es lo que entendemos por «normal».

El tiempo de incertidumbre no es bueno para nada ni para nadie, a pesar de leer noticias tan increíbles como: «El Ibex 35 sigue subiendo y marca máximos anuales y de los últimos 17 años» (jueves 7 de agosto, 11:30-11:44) y toda la banca se dispara en bolsa…».

Reflexionar sobre ello, nos llevaría a cuestiones aún más adentradas en el análisis histórico sobre las causas y consecuencias económicas de los conflictos nacionales e internacionales. Una gran subida precede a una gran caída. Recuerden los tiempos anteriores al crack del 29 o la antesala de los conflictos bélicos mundiales.

Este verano he vuelto a releer (y creo que ya se lo he recomendado en alguna otra ocasión) el libro de Pérez Reverte «Una Historia de España» y entenderán uno de sus últimos comentarios en redes, donde dice que: «Si bien Picasso nos pintó el «Guernica» como representación de la barbarie, Goya en su obra «Duelo a garrotazos», nos pintó el alma».

Por todo esto, creo que estamos en malos tiempos y evidentemente no puedo poner buena cara, como dice el refrán, porque haría lo mismo que nuestro presidente, procrastinar, que no es más ni menos, que posponer lo que deberíamos hacer, aunque sepamos que nos causará problemas a largo plazo. Les aseguro que esconder la cabeza debajo del ala no es la solución.