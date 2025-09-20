Hay leones que nunca mueren

Comenta Compartir

Seguramente «Memorias de África» sea una de mis películas favoritas, porque narra extraordinariamente el final de un mundo y el comienzo de otro, amén de una historia de amor con principio y final que, interrumpido por la muerte, ella lo hará eterno.

No recuerdo cuándo vi por primera vez la película, pero sí tengo la sensación de que, en aquel entonces, sus protagonistas me parecieron maduros. Hoy me resulta imposible que alguna vez lo pensara, señal de que el tiempo ha pasado inexorablemente para mí, haciendo la película cada vez más joven y atemporal y a mí más madura y temporal. El cine tiene la magia de no envejecer a sus protagonistas y de tener al tiempo como un aliado, el resto de los mortales nos marchitamos, como todo lo que vive en la naturaleza.

Este ojo que observa lo hace desde la reflexión del hoy, el aquí y el ahora como si de una gran sala de cine se tratara, asistiendo en primera persona al cambio de un mundo y a la entrada a otro, lleno de interrogantes e incertidumbres, donde las películas como esta, no sé qué cabida tienen. No dejo de preguntarme hasta qué punto los sentimientos inherentes al ser humano, esos que se vienen recogiendo desde la literatura de los clásicos, hoy tienen el mismo contexto.

Al final de la película aparece una pareja de leones que vigilan la tumba de Dennis Fitz Hutton, el personaje de Redford, como lembranza de la pasión en la sabana, salvaguardado por esos dos animales míticos, reyes del reino animal, en referencia lírica al amor eterno. En los años veinte del siglo pasado se auspiciaban los terribles cambios que vendrían, como la gran revolución social, la gran industrialización, la gran depresión, la segunda guerra mundial y el nuevo orden internacional a favor de EEUU, como líder mundial y garante de los valores, que enarbolara la vieja Europa.

En los actuales años veinte del XXI, los nubarrones se ciernen como entonces, pero mucho más subyugados por los virus, los drones, la IA, la maquinaria económica mundial cada vez más depredadora y las nuevas potencias económicas y militares con aspiraciones reales para liderar un nuevo orden mundial.

Un mundo globalizado donde mucha información está derivada y no ayuda a saber qué es verdad, donde las fake news que, aunque siempre han existido, hoy en día se han visto catapultadas por las redes sociales. Todo nos torpedea como si fueran misiles devorando libertades.

Me pregunto qué sucederá ahora que «Uno de los leones ha fallecido», como ha dicho Meryl Streep al enterarse de la muerte de Redford… o ¿tal vez esos leones no mueren nunca?

Miren, a pesar de la semana que llevamos a las espaldas, sigo siendo una romántica y me inclino a pensar que esos leones son inmortales y aunque el actor ya no esté con nosotros, esos guardianes siempre velarán por lo verdadero y lo auténtico. Ellos nunca morirán.