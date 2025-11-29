Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CON OJO DE MUJER

La Dama de Noche

Este ojo observó cómo la ciudad se había convertido en una auténtica Dama de Noche bellísima, con sus mejores galas

María Eugenia Bueno Pastor

Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:50

El jueves por la tarde hacía mucho frio. Era ese frío del otoño invernal, el que se torna agradable en un paseo por las calles ... si el abrigo y los guantes van contigo, construyendo unas sensaciones que pasan de lo maravilloso a lo inesperado, del sentir al soñar.

