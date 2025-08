Otro ultraje, ¿y van?

Comenta Compartir

Solo es una muestra más del desprecio del Gobierno sanchista por Salamanca, un ultraje más dentro de una larga lista, pero no por eso deja de doler. Resulta incomprensible, ilógico, injusto y hasta aberrante que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda haya dejado al V Centenario de la Escuela de Salamanca fuera del listado de eventos supuestamente culturales que se celebran en España. Es injusto porque, viendo la lista de los veintiocho acontecimientos que gozarán de ventajas tributarias para empresas que colaboren con mecenazgo o patrocinio, la mayoría están muy por debajo de la trascendencia y el interés que puede despertar Salamanca. Y resulta aberrante que el centenario de la escuela nacida aquí y que marcó el devenir del pensamiento universal quede marginada respecto a la celebración de un 'iron-man' o un rally.

Este Gobierno no tiene en cuenta ni cuotas, ni razones, ni relevancias. Todo está supeditado a un solo objetivo, que es la permanencia de Sánchez en la Moncloa. Así puede imaginarse quiénes se llevan la parte del león en el reparto de incentivos fiscales: por supuesto, los catalanes, con eventos tan trascendentales para la historia de la humanidad como el Primavera Sound created in Barcelona, el quincuagésimo aniversario del Teatre Lliure, el festival Porta Ferrada, el Dansàneu de Cultures del Pirineu o el Ironman de Calella-Barcelona. Y por supuesto, ningún evento de Salamanca ni de Castilla y León merece los favores del Ejecutivo sanchista.

En el caso del Centenario de la Escuela de Salamanca, el desprecio resulta más sangrante por cuanto el Senado aprobó hace solo unos días y por unanimidad (sí, incluso con el voto del PSOE) una moción para incluir la efeméride entre los acontecimientos de excepcional interés público. Es que no le hacen un favor a esta provincia ni aunque se lo pida su propio partido.

Estamos ante un desaire deliberado, consciente y reiterado. Pedro Sánchez y su Gobierno han vuelto a pasar por alto, con una frialdad digna de análisis clínico, una efeméride de trascendencia internacional que no solo enaltece a Salamanca, sino que enriquece a toda España. Porque lo que se desprecia no es una fiesta local, sino el origen del pensamiento moderno que iluminó al mundo desde las aulas de nuestra Universidad. Porque en Salamanca no estamos pidiendo una limosna, ni un favor, ni una concesión arbitraria: estamos exigiendo justicia histórica. Ya lo dijo el rector Corchado en su toma de posesión: este aniversario es una oportunidad única para reivindicar la aportación salmantina al pensamiento global. Pues ni caso.

Mientras se conceden generosos incentivos fiscales a congresos de cómics, competiciones de motos y exhibiciones de sardana, se ningunea la conmemoración de una escuela de pensamiento que cimentó el derecho internacional, los derechos humanos y los principios de la economía moderna. Es decir, se premia la farándula y se margina la cultura con mayúsculas.

Yo sospecho que el Gobierno se ha espantado en cuanto ha salido a relucir la palabra pensamiento, incompatible con la fidelidad ciega y el aborregamiento propios del régimen sanchista. Eso lo explica todo.

El alcalde Carbayo ha hecho lo correcto al exigir una rectificación inmediata a la ministra Montero. Lo ha hecho de forma amable y educada, dos conceptos a los que el Ejecutivo también se muestra repelente. Pero me temo que su carta acabará en ese lugar con forma de canasta que todos imaginamos. Lo más probable es que la misiva le sirva a Sánchez para perfeccionar su técnica lanzando bolitas de papel desde su lujosa habitación en La Mareta.