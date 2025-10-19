Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DE CALLE

El trío de la chistorra

Cerdán quiere salir libre como Ábalos y Koldo, sus compañeros sobrecogedores, y no sabemos si también compis de alegres compañías

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Domingo, 19 de octubre 2025, 06:00

Comenta

Lo que ocurre con Ábalos, Koldo y Cerdán es el retrato perfecto de un país donde la corrupción ya no solo no escandaliza, sino que ... nos parece lo más normal. Se nos ha puesto piel de galápago en esto de la corrupción. Ábalos y Koldo, siguen en la calle como si tal cosa; Cerdán, está en prisión pero ya pide su libertad, convencido de que lo lógico sería disfrutar del mismo trato que sus compañeros de coche, de despacho y de sobres, y no sabemos si también de alegres compañías.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente con varios atrapados en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210
  2. 2 El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital
  3. 3 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  4. 4 Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
  5. 5 Una tarde histórica y los últimos festejos del año, en directo por televisión
  6. 6 Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»
  7. 7 Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma
  8. 8 Nueva subida de precio en las carnicerías del Mercado: «La gente lo compra porque es un producto básico, pero...»
  9. 9 Segunda vida para las piezas retiradas en las escaleras de la Gran Vía
  10. 10 Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El trío de la chistorra