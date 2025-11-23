Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El silencio del PSOE

Ninguno de los muchos dirigentes socialistas presentes en Salamanca se ha dignado hablar ni de corrupción ni de 'su' fiscal

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00

Suele ocurrir que las cosas son lo que parecen. Y en ocasiones la verdad judicial concuerda con lo que todos sabíamos desde hace tiempo: que ... el fiscal general propiedad de Sánchez era un delincuente y que había filtrado información secreta de un contribuyente para beneficiar al Puto Amo en su pulso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

