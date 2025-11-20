Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sánchez y su querido Franco

Cuando se cumplen 50 años de su muerte, Sánchez ha conseguido poner de moda a Franco para encubrir sus casos de corrupción

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00

Se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador y el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido ponerlo de moda. En lugar de pasar página, ... el sanchismo está empeñado en utilizar la figura de Franco como ariete contra la derecha y lo que está consiguiendo es volver a dividir la sociedad en dos bandos. Una estrategia muy rentable, similar a la que emprendió el inefable Rodríguez Zapatero cuando confesaba que para ganar las elecciones necesitaba incrementar la tensión, pero que está llevando a España a lo más profundo de los tiempos oscuros.

Este contenido es exclusivo para registrados

