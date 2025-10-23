Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Más PIB, más pobres

Mientras el Gobierno alardea de macroeconomía, en España avanza la pobreza y en Salamanca cada vez hay más sintecho

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:00

Mientras escapa de la corrupción que ya le llega al cuello, Sánchez no se cansa de presumir de cifras macroeconómicas que relucen en los titulares: ... el PIB crece, el empleo aumenta y España va como una moto. Sin embargo, esa prosperidad no llega a los hogares, sino al contrario: lo que se ha extendido desde la llegada del Frankenstein al poder no es la riqueza ni el avance de las clases bajas y medias, sino la indigencia general.

