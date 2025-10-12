Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DE CALLE

Nobel al ridículo

El Gobierno de Sánchez merece ya recibir el premio al mayor ridículo internacional con su apoyo a terroristas y dictadores

Julián Ballestero

Domingo, 12 de octubre 2025, 06:00

Pedro Sánchez parece empeñado en conseguir el premio Nobel al ridículo internacional. Si hubiera un galardón al Gobierno que más ha hecho por hundir el ... prestigio de un país, el Ejecutivo sanchista se lo llevaría por unanimidad. La última bufonada merecedora de galardón ha sido el apoyo a esa flota que ni llevaba alimentos ni llegó a ninguna parte, un disparate que se suma a estos siete años de abrazar a dictadores y sátrapas, de bailar al son del rey de Marruecos y del comunista chino Xin Jin Ping, de abrazar la causa de los terroristas palestinos, de desafiar a Donald Trump y de poner en riesgo nuestra continuidad en la OTAN. No es una novela: es la película de terror de la política exterior.

