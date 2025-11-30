Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La indignación no basta

Ante la magnitud de los escándalos de corrupción que acumula el sanchismo ya no cabe la resignación: hay que decir basta ya

Julián Ballestero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:00

Con la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que junto a Santos Cerdán componen el trío de compañeros ... de aventuras automovilísticas del presidente, la condena al fiscal general y la imputación de la esposa y el hermanísimo, el vaso de la indignación ciudadana está a rebosar. Es un hundimiento sin precedentes de la confianza en las instituciones democráticas por parte de los españoles no sanchistas ni separatistas, que son mayoría aplastante.

