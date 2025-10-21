¿A qué huele una caja B?

El olor a podrido en la sede del PSOE ha llegado hasta el Supremo y un magistrado ha decidido escarbar entre la basura para confirmar ... lo que todos sospechamos desde hace meses: que por Ferraz corrían los sobres como las cabras por el monte. Que las lechugas y las chistorras no formaban parte del menú de las merendolas socialistas sino que eran el imaginativo nombre en clave de los billetes de procedencia de color muy oscuro, tirando a negro.

En Ferraz huele a caja B, a sobresueldos, a pagos con dinero de comisiones a cambio de obras. Es el mismo tufo del 'caso Bárcenas' que provocó la caída de Rajoy. Pero no se hagan ilusiones: a Sánchez no lo tumbará la corrupción en la familia más cercana, en la sede y en la cúpula del partido, porque sus socios de saqueo están encantados de tenerle como generoso rehén.

Ahora el aparato sanchista intentará justificar la presencia de los billetacos circulando alegremente por los despachos de los dirigentes. Intentarán convencernos de que el dinero negro y las comisiones ilegales constituyen una prueba de la limpieza y la honestidad de la formación líder en honradez. Puede sonar a cachondeo, pero ya lo hicieron en su día con la amnistía que era imposible, ilegal e inconstitucional y luego se convirtió en justa y necesaria, como ocurrió también con la condonación de la deuda de los golpistas catalanes, que de inadmisible y desastrosa pasó a conveniente y satisfactoria para todos.

La prueba de que lo van a intentar nos la ha servido en bandeja el ministro más tuitero y dicharachero, Óscar Puente, que tuvo la osadía de preguntar a la Inteligencia Artificial sobre los pagos en efectivo en la Administración española, y salió trasquilado. Porque la IA le contestó que la norma exige pago electrónico para gastos menores con el fin de asegurar el control y la transparencia. Así que el ministro vallisoletano bloqueó a la IA. Y no le mandó al fiscal general porque seguramente no saben dónde tiene la sede, que si no…

En estas chapuzas se entretiene el equipo de leales a Sánchez, visto que no pueden gobernar, con el rabo espantan moscas.

El último intento de la cuadrilla por hacer ver que gobiernan, aunque solo sea un poquito, ha sido el anuncio de la subida de cotizaciones a los autónomos. Esta vez no ha hecho falta llegar al habitual revolcón parlamentario, porque los asesores de Moncloa han detectado el humo del tiro que sale por la culata. Solo a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se le ocurre meterle un rejón a millones de futuros votantes ante un horizonte electoral autonómico y, esperemos que no tardando mucho, nacional. Así que Elma Saiz se queda con las ganas de sablear a los autónomos, al menos hasta que depositen su voto en la urna.

Mientras unos amagan, la otra parte de la parte contratante del Gobierno, no para de parir ocurrencias. Yolanda Díaz produce cada día un borrador con nuevos permisos para los trabajadores a cuenta de las empresas. Tras los diez días por fallecimiento de un familiar, ahora se ha sacado de la manga otros quince días para cuidados paliativos.

Es posible que la ministra de Trabajo no haya echado cuentas y los nuevos permisos hayan superado ya la barrera del calendario laboral. En todo caso, lo mejor sería que nos dijera de una vez por todas cuántos días al año podemos trabajar (porque los permisos serán obligatorios, por supuesto), si es que resulta necesario o si directamente nos quedamos en casa y que nos manden el sueldo. A ver si cambia de una vez por todas el nombre del Ministerio de Trabajo por el de Ministerio de Descanso. Mucho más cuqui.