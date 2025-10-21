Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿A qué huele una caja B?

Una caja en dinero negro huele a chistorra y lechugas, a comisiones ilegales por concesión de obras, que es a lo que huele a día de hoy la sede de Ferraz

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Martes, 21 de octubre 2025, 06:00

Comenta

El olor a podrido en la sede del PSOE ha llegado hasta el Supremo y un magistrado ha decidido escarbar entre la basura para confirmar ... lo que todos sospechamos desde hace meses: que por Ferraz corrían los sobres como las cabras por el monte. Que las lechugas y las chistorras no formaban parte del menú de las merendolas socialistas sino que eran el imaginativo nombre en clave de los billetes de procedencia de color muy oscuro, tirando a negro.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  6. 6 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
  7. 7 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  8. 8 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  9. 9 Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿A qué huele una caja B?