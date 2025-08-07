Una estatua para Montero

Comenta Compartir

Deberíamos abrir una cuestación popular en Salamanca para erigir un monumento a María Jesús Montero. La ministra de Hacienda del Gobierno sanchista está haciendo todo lo que puede y más para mejorar nuestra salud. Cada año se supera en su objetivo de que vayamos más ligeros por la vida, con menos peso en los bolsillos y sin problemas de cabeza por tener que pensar dónde invertimos nuestros ahorros.

Montero, Marisú para los amigos, que son muchos, merece una estatua como una catedral porque ha conseguido que los salmantinos llevemos una vida austera, alejada del vicio y del exceso de gasto que tantos males causan a las gentes adineradas. Gracias a la ministra estamos consiguiendo sobrevivir con mucho menos dinero, haciendo equilibrios y recortes para llegar a fin de mes. La privación nos hace fuertes y la titular de Hacienda lo sabe.

Así que ella a lo suyo, a recaudar como si no hubiera un mañana, haciendo méritos para el homenaje. En ese esfuerzo por mejorar nuestra existencia, Montero ha conseguido desposeernos de 248 millones de euros en el primer semestre, récord histórico y absoluto de recaudación de la Agencia Tributaria en Salamanca. Esa notable mejora para nuestras cuentas bancarias se ha logrado en buena parte gracias al subidón del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desde la llegada del sanchismo al poder no se ha adaptado a la subida del IPC y eso permite que paguemos mucho más (144 millones, más del doble que los 71 del mismo periodo en 2019), lo cual fomenta nuestras habilidades para subsistir con un estilo de vida frugal, moderado y supersano.

Alguien podría pensar que en Salamanca se recauda mucho más por el IRPF debido al incremento del número de cotizantes. Pero va a ser que no: el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido apenas un 16 % en la última década mientras la recaudación se ha disparado a más del doble. Son los milagros al estilo del pan y los peces de Marisú, una excelente y bondadosa recaudadora, casi una santa.

Se preguntarán ustedes si la ministra de Hacienda es la única con méritos para que los salmantinos promovamos una campaña de recogida de firmas en su honor. Y en verdad que no está sola. Tenemos a su lado al ministro de Transportes que con tanto denuedo vela por nuestra salud. Óscar Puente nos está evitando muchos problemas respiratorios y muchas alergias con su decisión de no hacer obras en esta provincia. ¿Se imaginan el polvo que levantarían los trabajos para acondicionar esas autovías llenas de socavones? ¿Y los golpes de calor que no sufrirán los peones echando alquitrán? Además, está el asunto, no menor, del fortalecimiento de cervicales y el desarrollo de nuevas destrezas en la conducción para los valientes conductores que se atreven a circular por los paraísos del bache. Algún campeón salmantino de rallys despuntará en los próximos años y buena parte de su éxito se lo deberá a Puente.

Por si fuera poco, el ministro vallisoletano se preocupa por nuestra salud mental y fomenta como ningún otro nuestro entretenimiento. Resultaría aburrido que los trenes salieran y llegaran a su hora. No quiero ni imaginármelo. En cambio, el suspense y la tensión de la aventura que emprende quien se sube a un Alvia o un TRD resultan de lo más ameno y divertido. Nunca sabes cómo y cuándo va a acabar el viaje, si vas a tener que continuar a pie o en autobús, si vas a llegar hoy o mañana. Son gratificantes pruebas de superación y van incluidas en el precio. Homenaje, ya.