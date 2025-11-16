Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DE CALLE

Una deuda de dignidad

Salamanca solo quiere que el Gobierno sanchista devuelva a esta tierra algo de los cientos de millones que está recaudando de más

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Cuando en este periódico llevamos años denunciando el abandono y el desprecio con los que el Gobierno sanchista castiga a Salamanca no lo hacemos a ... humo de pajas. Los datos, los presupuestos y la hemeroteca confirman la profundidad del ultraje continuo al que esta provincia viene siendo sometida desde la llegada del socialismo al poder. La deuda del Ejecutivo de la nación con esta provincia supera ya los cien millones de euros en proyectos fundamentales para el desarrollo de Salamanca.

