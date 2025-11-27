Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DE CALLE

Basura europea

La subida de la tasa de basuras impuesta por la UE no cumple ninguno de sus objetivos: solo sirve para que paguemos más

Julián Ballestero

Julián Ballestero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

La normativa europea que obliga a los ayuntamientos a cobrar a los vecinos el coste efectivo de la recogida de basuras es uno de esos ... engendros surgidos de las teorías ultraecologistas de Bruselas, cuyos miles de funcionarios no se cansan de incrementar la legislación y las exigencias medioambientales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  2. 2 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  3. 3 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  4. 4 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  5. 5 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  6. 6 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  7. 7 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
  9. 9 Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos
  10. 10 El incremento del nivel de gripe llega a Urgencias antes de la vacunación masiva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Basura europea