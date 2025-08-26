Los que nos salvan

Comenta Compartir

Haciendo zapping, tropiezo con una entrevista a uno de esos pilotos de hidroavión que estos días se juegan la vida intentando salvar nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestra naturaleza del fuego devastador que los devora.

No escuché su nombre, ya digo, le pillo por casualidad mientras contesta a unas preguntas en un descanso de unas jornadas de trabajo que se intuyen extenuantes. El caso es que resulta extraordinario oírle y disfrutar del sentido común, la humildad y el amor a su trabajo que desprende al hablar, como si en realidad, no le fuera ni nos fuera a nosotros también la vida, en el desempeño de su trabajo.

Se interesa la presentadora por los peligros de su trabajo, esos que se ciernen sobrevolando a baja altura mientras sortea cables de alta tensión, las montañas más imprevisibles, las arboledas más altas, las rachas de viento o las llamas más voraces, para acercarse a recoger el máximo posible de agua y soltarla en el punto exacto donde el fuego avanza dejando un rastro de destrucción. Con amabilidad responde que ellos nunca hablan de peligro sino de riesgo. Ese riesgo que asumen él y sus compañeros y que supone desempeñar bien un trabajo vocacional pero también necesario y vital.

Habla con sencillez sin tratar de darnos la chapa con ninguna lección, contestando con sensatez sin darse importancia y termina la entrevista contándonos que lo que más le sigue llamando la atención al contemplar desde lo alto el paisaje que habitualmente sobrevuela es la tremenda riqueza de nuestros bosques, de nuestros campos, de nuestra tierra única y privilegiada a pesar de que durante los últimos años esta viendo crecer como nunca esas zonas grises arrasadas por el fuego que tantos años tardarán en recuperar su color habitual.

Como en la pandemia lo fueron los sanitarios jugándose la vida a diario para intentar salvarnos la nuestra, como en la dana lo fueron esos voluntarios que acudieron a llenarse de barro hasta las orejas intentando ayudar lo posible, también en mitad de esta ola de fuegos, tipos tan excepcionales como este piloto son los únicos que nos reconfortan y parecen estar a la altura ante la absoluta incapacidad y falta de previsión de unos políticos incapaces de aprender de lo sufrido años anteriores, cada vez dan más vergüenza ajena tratando de desviar su responsabilidad, acusando a los demás de su propia inutilidad, haciéndose la foto y repartiendo promesas de cara a la galería entre discursos incendiarios y propagandísticos.