On hit wonder

Juan Mari Montes

Martes, 30 de septiembre 2025, 05:30

Existe en la historia de la música el curioso fenómeno conocido como one hit wonder. Se trata de aquellas bandas o artistas que a lo largo de toda su carrera y por más empeño que le pusieran tan sólo consiguieron conectar con el público masivo con una única canción, en general, aunque no siempre, una canción tonta y sin fundamento. Pero por alguna razón inexplicable esa canción se convierte en un exitazo superlativo. Todo pelotazo que propulsa como un cohete a los intérpretes a la prosperidad y al estrellato.

La lista es extensísima. Por ponerles algún ejemplo, se me ocurren de pronto y a boleo el «Video Killed the Radio Star» de The Buggles, el «Funkytown» de Lipps Inc., el «Aserejé» de Las Ketchup o el «Macarena» de los del Río. Seguro que ustedes tienen su favorita.

El caso es que la mayor parte de estos artistas, por más agradecidos que estén a su tema estrella, también soportan en el paladar el sabor agridulce de no ser capaces de repetir ese éxito. Conscientes de ello, no tienen otra alternativa que tratar de sacarle el mayor partido a ese único éxito que les dio a conocer y deciden coronar su carrera exprimiéndolo al máximo, intentando sacarle todo el jugo posible, con infinidad de versiones diferentes, y relanzamientos conmemorativos del mismo tema hasta acabar saturándonos con una paliza insoportable.

El one hit-wonder que ha llevado al juez Peinado a la cumbre es sin duda el caso de sus pesquisas procesales contra la esposa del presidente Sánchez, sobre la que se ha lanzado con el arrebato, el delirio y el frenesí del más apasionado crooner de la historia universal de la música, dispuesto a sacarle a la pieza hasta la última gota de jugo, exprimiéndola con una dedicación inédita nunca contemplada en los anales de nuestra administración de justicia.

Personalmente comprendo muy bien que el juez Peinado se haya abalanzado a la partitura con la excitación del artista que no sería nadie sin su canción fetiche. Gracias a ello se pasea por todo tipo de emisiones televisivas y medios de comunicación como el rey del mambo y ya es toda una estrella jaleada por una entusiasta tropa de fans que ha sabido captar su particular manera de ejecutar el oficio. Eso independientemente de lo que el tiempo diga cuando emita su veredicto y la moda nos sirva a otros artistas y otras canciones con la tortura de sus martilleantes estribillos.

