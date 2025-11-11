Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CUADERNO DE DUDAS

Los chavales se mosquean

Juan Mari Montes

Juan Mari Montes

Martes, 11 de noviembre 2025, 05:30

Comenta

A los chavales, que ya sabían que para ellos comprarse un piso estaba imposible, les acaba de saltar una alerta en el móvil advirtiéndoles de ... que el alquiler medio de una casa ya ha superado los ochocientos pavos. En resumidas cuentas, han empezado a levantar la vista del instagram y de tic toc, se han quitado de la oreja el disco de Rosalía y comienzan a preguntarse entre los colegas cuándo tendrán ellos la oportunidad de marcharse de casa de sus papás. Y cuándo podrán disfrutar de un hogar propio y cuándo podrán construir una familia, que aunque ahora nos parezca a todos un auténtico milagro es hasta uno de los derechos fundamentales contemplados en la parte más solemne de la Constitución.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  3. 3 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  4. 4 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles
  5. 5 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 10 de noviembre
  6. 6 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  7. 7 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  8. 8 Carne de lujo: solomillo y pollo suben otro paso antes de Navidad
  9. 9 Tres trayectorias, tres profesiones y una misma bandera: «Lo que se recibe prestando servicio a España te hace crecer como persona»
  10. 10 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los chavales se mosquean