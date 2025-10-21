Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

780 gatos

Juan Mari Montes

Juan Mari Montes

Martes, 21 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Hace público nuestro Ayuntamiento estos días que desde el 2022 para acá se han esterilizado en la ciudad 780 gatos.

La cifra es una pasada. ... Son gatos montaraces y asilvestrados, gatos que corren tras las truchas, ratones y urracas, que viven a la luz de la luna, muchos de ellos con su cuartel general instalado a la orilla del Tormes. Felinos callejeros listísimos y bien entrenados para driblar al personal que corre tras ellos con la aviesa intención de dejarlos completamente inútiles para el noble ejercicio de la procreación, gatos muy resabiados y tremendamente desconfiados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  6. 6 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza
  7. 7 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  8. 8 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  9. 9 Herido un joven de 29 años tras colisionar un coche y un patinete en la calle Correhuela
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 780 gatos