Hace público nuestro Ayuntamiento estos días que desde el 2022 para acá se han esterilizado en la ciudad 780 gatos.

La cifra es una pasada. ... Son gatos montaraces y asilvestrados, gatos que corren tras las truchas, ratones y urracas, que viven a la luz de la luna, muchos de ellos con su cuartel general instalado a la orilla del Tormes. Felinos callejeros listísimos y bien entrenados para driblar al personal que corre tras ellos con la aviesa intención de dejarlos completamente inútiles para el noble ejercicio de la procreación, gatos muy resabiados y tremendamente desconfiados.

Ojo, la cifra de esterilizados viene a suponer, según datos del Ayuntamiento, el 86 por ciento de la población total de las citadas colonias. Natural que hasta al mismísimo Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca haya quedado asombrado.

Y también tendrán que permitirme que utilice esta envidiable y portentosa cifra de 780 gatos que quedan fuera del combate por la supervivencia de la especie gatuna, para asegurar que con ello queda una vez más superdemostrado que cuando una administración por pequeña y humilde que sea tiene verdadera intención y voluntad de servir a la comunidad, interés por hacer las cosas con la máxima sensatez y dedica los medios suficientes para ello, los problemas terminan resolviéndose con satisfacción para todos.

¿De verdad creen ustedes que es más difícil pillar a 780 felinos semisalvajes que ven peligrar algunos de sus órganos más estimados como los mismísimos cataplines y alzan las uñas dispuestos a cruzarle la cara de arañazos al más pintado, que realizar por ejemplo el correspondiente y necesario cribado de colon o pechos a hombres y mujeres pacíficos, citados y dispuestos voluntaria y amablemente para ello en edad de pasar la oportuna revisión médica? No creo.

Otra cosa diferente será cuando no hay ninguna voluntad para ello, ni interés por algún motivo que pudiera ser el de priorizar un sistema de salud privada sobre el público, como estamos viendo en ciertas comunidades autónomas y que están desembocando en problemas gravísimos para la población, especialmente para aquellos que no pueden permitirse el lujo de pagarse un seguro privado.

Pero si estoy equivocado, aquí en el Ayuntamiento de Salamanca tienen un ejemplo para asesorarse e informarse en la cuestión de resolver problemas con eficacia. Mira por donde estos 780 gatos que resuelven un problema de salud animal pueden servir de ejemplo para que nuestras autoridades se pongan las pilas en un tema más serio de salud humana.