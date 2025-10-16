En nombre de Mª Corina

Comenta Compartir

El «sanchismo», tan fascista él, tan comunista, tan totalitario, tan amigo de terroristas y golpistas, tan de flotilla, tan antisemita, tan anticapitalista, tan marrullero, tan ... mentiroso (aquí pongamos doble o triple ración de «tan»), tan inquisidor, tan «living la vida loca», tan feminazi, tan de boquilla… En fin… El «sanchismo», estaba diciendo, a este paso de involución galopante acabará incorporando en sus arengas electorales la rotunda frase de Alfredo Landa de «yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu», pues es lo que les va a estos gualtrapas hagan el paripé progre que hagan. A otro perro con ese hueso. Olvídense de aquello tan felipista y rompedor en su momento de «por el cambio», que ahora sería demasiada revolución para estos hijos de Maduro, Hamas y los ayatolas… Recuerdo aquí como nota al margen la fantástica canción de «Ayatolah!» (no me toques la pirola) firmada por «Siniestro Total» en aquella España radiante y rebosante de libertad, prosperidad y risas, nada que ver con la España «sanchista», bananera, subsidiada y encabronada de hoy, trufada además de corrupción, tristeza, zulos en alquiler y bollería industrial para sobrevivir.

Y con el tirano «sanchista» bien retratado, llego a mi María Corina Machado del alma, recién premiada con el Nobel de la Paz, aunque para cualquier demócrata hace mucho tiempo que esta mujer ya era Nobel/Marvel del Universo, pues se necesita mucho valor e integridad para enfrentarse a lo que ella, muy sola, se ha enfrentado y se enfrenta, a toda la maquinaria de la narcodictadura venezolana amparada, válgame Dios, por el Gobierno español de Pedro Sánchez y por toda esa banda de majaras que son los Pablo Iglesias, Monedero, Irene Montero y demás patulea, que diría Federico Jiménez Losantos. Que todo el Gobierno al unísono se haya confabulado para ignorar como desprecio absoluto el Nobel a María Corina Machado, sin ni siquiera citar su nombre, y además arrastrando al rey a no felicitarla, sólo demuestra el carácter de esta España que ya es una dictadura de facto, maquillada pero una dictadura, pues deja claro y de una manera bien oficial que su Gobierno y quienes le apoyan están con el cartel de los Soles, con el narcopresidente Maduro y con quienes le sostienen, como el impresentable de Zapatero. María Corina, Venezuela, perdonadnos. ¡Viva la libertad!.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión