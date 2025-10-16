Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

En nombre de Mª Corina

Juan Carlos García Regalado

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 16 de octubre 2025, 05:00

Comenta

El «sanchismo», tan fascista él, tan comunista, tan totalitario, tan amigo de terroristas y golpistas, tan de flotilla, tan antisemita, tan anticapitalista, tan marrullero, tan ... mentiroso (aquí pongamos doble o triple ración de «tan»), tan inquisidor, tan «living la vida loca», tan feminazi, tan de boquilla… En fin… El «sanchismo», estaba diciendo, a este paso de involución galopante acabará incorporando en sus arengas electorales la rotunda frase de Alfredo Landa de «yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu», pues es lo que les va a estos gualtrapas hagan el paripé progre que hagan. A otro perro con ese hueso. Olvídense de aquello tan felipista y rompedor en su momento de «por el cambio», que ahora sería demasiada revolución para estos hijos de Maduro, Hamas y los ayatolas… Recuerdo aquí como nota al margen la fantástica canción de «Ayatolah!» (no me toques la pirola) firmada por «Siniestro Total» en aquella España radiante y rebosante de libertad, prosperidad y risas, nada que ver con la España «sanchista», bananera, subsidiada y encabronada de hoy, trufada además de corrupción, tristeza, zulos en alquiler y bollería industrial para sobrevivir.

