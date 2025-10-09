Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

LOCAL Y GLOBAL

Me llamo Raquel

Juan Carlos García Regalado

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:58

Comenta

Sobreviviendo como sobrevivo en esta España, digamos que ingreso en la UCI de coronarias y malos espíritus varias veces por semana, hasta el punto de que tengo a los intensivistas (e intensivistos) desbordados con mi caso crónico de ataques de desesperación e impotencia. Mi último ingreso fue hace un par de días al conocer por LA GACETA la programación que ofrece el Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Igualdad para el trimestre que ahora comienza y en la que tenemos «de tó», como en botica, desde cursos de autodefensa para la mujer impartidos por policías locales, hasta, ¡agárrense!, una conferencia de un tal Ritxar Bacete (ya ni en Salamanca te puedes llamar Ricardo) para, ¡agárrense!, repensar, reconstruir la masculinidad y cuestionar así estereotipos y abrir nuevas formas, ¡agárrense!, de ser hombre. Viendo el panorama, me dan ganas de llamarme Raquel…

No me extraña que el PSOE de Salamanca lleve décadas desaparecido y sin dar ni golpe, dado que el Partido Popular ha ocupado su espacio natural, y no sólo la socialdemocracia, sino que va camino de marchar junto al Partido Sanchista, Podemos, Sumar y lo que sea menester. Y todo por una sencilla y aterradora razón: la falta de personalidad, criterio y programa del Partido Popular que, de Madrid a Salamanca, es incapaz de tener un discurso propio, estable y contundente, el discurso que necesitan sus millones de electores, muchos de los cuales, y creciendo, han huido a un Vox que, sin hacer nada de nada, se ha hecho con el caladero de la derecha. Feijóo, mientras, sigue meditando en uno de los cursos de yoga que organiza el Ayuntamiento de Salamanca, o quizá escuche atento las palabras de Ritxar para reconstruir su masculinidad. Menos mal que nos quedan Cayetana y Díaz Ayuso, aunque mucho me temo que el Partido Popular las tenga de adorno para que cubran el cupo liberal, sin complejos, mientras ellos juegan a la igualdad y ese tipo de cosas que, como ya estamos hartos de ver, sólo sirven para gastar dinero y hacer chiringuitos. Otra de jeques, ¿no escarmentaron del ridículo?

El Partido Popular necesita solamente una cosa: programa, discurso para explicarlo y decisión, no invertir para que «repensemos» si somos Manolo o un pingüino, o la labor a desempeñar en nuestra vida que, con perdón, es nuestra y sólo nuestra y de quienes nos rodean. Más le vale al Partido Popular que se «repiense» a sí mismo y aprenda con valentía a liderar este país, que falta hace.

