Un hombre digno

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 23 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Mientras Europa se va al infierno, y no le falta razón a Trump, el Louvre es asaltado a plena luz del día, y Pedro Sánchez ... hace el ridículo a ritmo de la «Bella Ciao» con sus colegas sociatas, el expresidente de la República francesa Nicolás Sarkozy ingresaba el martes en la prisión parisina de La Santé tras haber sido condenado a cinco años de cárcel por la financiación secreta de la Libia de Gadafi de su campaña presidencial de 2007, delito del que el ex jefe del Estado galo siempre se ha declarado inocente y víctima de la injusticia y de la venganza.

