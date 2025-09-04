Comenta Compartir

Los muchos horteras y vividores que tienen parasitada la vida política de España se refieren a estas fechas como las del inicio del «curso político», y lo dicen como si para ellos fuera una vuelta al cole, ver a los amiguitos, contar lo bien que se lo han pasado y presumir del buen color que han cogido… mientras medio país, casualmente la España gobernada por el PP, se abrasaba y, de forma literal, se fundía en el negro de las cenizas. Y Sánchez, como siempre, sin salirse de su guion: «si quieren algo, que lo pidan», frase que debería coronar la entrada al campo de concentración en el que el «sanchismo» está convirtiendo a España. En el aeropuerto de Barajas un rótulo dará la bienvenida, «si quieren algo, que lo pidan»; en los juzgados, «si quieren algo, que lo pidan»; en los hospitales, «si quieren algo, que lo pidan»; el nuevo lema del Ejército, «si quieren algo, que lo pidan». Así estamos.

Ha sido un verano horrible dentro de la era horrible que vivimos, más próxima a la película de «El resplandor» que al de un país moderno y desde luego democrático. Jack Nicholson no fue el Jack Torrance en la película de Kubrick, sólo hizo un cameo del Pedro Sánchez que se aparecería en España en el siglo XXI, una nación tomada por los malos espíritus y por delincuentes como Puigdemont y Salvador Illa. Uno, prófugo de la Justicia, y el otro alentando al delincuente, como vimos el martes en la foto que se hicieron en Bruselas, en una de esas sedes autonómicas en el extranjero que pagamos todos y que no son más que focos de corrupción e insultos a nuestro país, a nosotros, españolitos que venimos al mundo, nos guarde Dios…

Mientras tanto, los trenes se paran y la pobreza y el desánimo crecen. Además, la España imbécil que tan bien representa Ada Colau se va de vacaciones a Gaza para seguir jugando a esa lacra que es el activismo «woke» con alfombra roja.

Pedro Sánchez Torrance, por su parte, se da un baño de mierda, que no de masas, en Televisión Española, ¡lo que fue TVE y en qué la han convertido!, del profesionalismo a un nido de ratas a sueldo para ser altavoz de un hombre encerrado en su locura, en sus odios, hasta el punto de que cree que puede salir a la calle sin que le recuerden la fruta. Así empezamos el curso político, entre parásitos, delincuentes y rotulistas poniendo carteles a destajo: «Si quieren algo, que lo pidan».