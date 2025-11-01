Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cinco horas con Pedro

Pedro Sánchez es también quien ha traído el ruido y la furia a nuestras vidas

Juan Carlos García Regalado

Juan Carlos García Regalado

Sábado, 1 de noviembre 2025, 05:30

Pedro Sánchez no es sólo un político detestable, no sólo es el hombre que ha culminado la destrucción de España iniciada por ese otro gran ... mediocre que es Zapatero, no sólo ha dinamitado la paz social haciendo de España una ensalada de Españas en la que nadie sabe muy bien ubicarse, pues desconocemos si somos ciudadanos de una nación, de una autonomía artificial, o de eso que llaman ahora los territorios, como si estuviéramos embarcados en la conquista del salvaje Oeste ibérico. Pedro Sánchez es también quien ha traído el ruido y la furia a nuestras vidas, pues su obsesión -en las antípodas de gobernar- no es otra que ser el centro de atención, como buen dictador bananero que es. Y digo es, pues ya pasó su periodo de aspirante, cuando desde el «Peugeot» proyectaba los nuevos golpes de Estado que vendrían, silenciosos, populistas y con el odio por bandera: sin sangre pero con saña, que nada quede fuera del control del Poder con cargo a la deuda pública.

lagacetadesalamanca Cinco horas con Pedro