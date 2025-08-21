Comenta Compartir

«La única izquierda que apoyo… es donde va la llave de contacto de los «Porsche 911». Ayer mi amigo Juan me sacó de mi habitual estado de desesperanza al enviarme esa digresión que alguien lanzó en Instagram ambientada con el clásico y viejo tema «Layla», de Derek and The Dominos, banda de Eric Clapton. Y es que vamos a tener que empezar a ver la vida así, como consuelo para tontos a esta presión a la que nos tiene sometida la izquierda populista y corrupta que corre de México a España pasando por el paraíso de todos estos sinvergüenzas, que tienen en el gulag venezolano su paraíso y sus chanchullos.

Por si no tuviéramos bastante con ir capeando al «sanchismo» mismo y su catálogo de barbaridades y tropelías, los incendios que nos devoran han dado una vuelta de tuerca a nuestro sufrido cuello. Los españoles estamos, literalmente, exhaustos, calcinados, con sed de justicia y con hambre de gobiernos que gobiernen. Esta situación, ya familiar, es insoportable: trescientas mil hectáreas quemadas, que se dice pronto, y unas treinta mil personas desalojadas de sus casas y no precisamente para realojarlas en La Mareta con el caudillo Sánchez.

Y de La Mareta salió, al fin, El Hombre, esta vez disfrazado del Jim Carrey de «La Máscara», y lo hizo cuando ya poco más quedaba por quemar y después de haber acusado hasta a María Santísima de estar de vacaciones en la mejor línea socialista de soltar el dóberman. Y acá, a la península, que ha venido Jim Sánchez por dos veces con su avión y su helicóptero de la Agenda 2030 a recluirse en los centros de emergencias, pues es imposible que se pueda acercar a la gente, a lo que estos miserables llaman «el pueblo». Si quieren ayuda, que la pidan. Y ni con esas.

Y se plantó en Galicia, en Castilla y León y luego en Extremadura, con su camisa verde, la nueva uniformidad de la Falange Nueva Generación, que ha transitado de la camisa azul a la camisa verde. El fascismo (que nunca olvidemos es socialismo) también se adapta a los nuevos tiempos y cambia de imagen en busca de colarnos un guarda forestal por presidente del Gobierno para anunciar, españoles y españolas, que la culpa de todo la tiene el cambio climático, ahora conocido como emergencia climática. Lo único cierto de todo lo que dice Sánchez es eso, una palabra: emergencia. Nos hundimos, nos abrasamos, desaparecemos del mapa. Solos.