Caminan como gente normal

Juan Carlos García Regalado

Jueves, 20 de noviembre 2025, 05:50

No hago otra cosa que preguntarme en qué momento nos equivocamos, nos confundimos de camino, nos volvimos rematadamente locos, majaretas como los romanos de Obélix; ... miro hacia atrás (con mucha ira) tratando de encontrar ese momento, que es como la España hundida de 1898 pero en versión imbécil y criminal. Lo único que sí sé con certeza es que el proyecto de destrucción de España empezó con Zapatero, cuya política de odio y «tensión» nos ha traído hasta aquí con su alumno más aventajado en las tareas del Mal: Pedro Sánchez.

