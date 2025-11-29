Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Es usted el asesino?

Juan Carlos García Regalado

Juan Carlos García Regalado

Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

En 1967, España vivió uno de sus primeros fenómenos televisivos con la emisión de «¿Es usted el asesino?», una serie dirigida e interpretada por Narciso ... Ibáñez Menta, padre de Ibáñez Serrador, el creador del «Un, dos, tres». Todo el país se sentó aquellos días delante del televisor para conocer la identidad de un misterioso asesino del paraguas. Pues bien, hoy, casi sesenta años después de aquel bombazo de TVE, y viendo cómo está el panorama político que ya nos está arrastrando a un pozo de miseria socioeconómica y detritus democrático, habría que formularse casi la misma pregunta, ¿es usted el votante de Sánchez? Como estudio psico-sociológico, podría buscarse al votante tipo del PSOE: ¿quién puede estar tan ciego moralmente como para seguir apoyando a Sánchez y lo que representa? Incluso podríamos detenernos en esos representantes políticos socialistas que, aunque públicos y conocidos, se mueven en el más absoluto de los sigilos apoyando esa mutación defectuosa del socialismo que han sido el «zapaterismo» -primera alteración en la genética socialdemócrata- y el «sanchismo», golpe definitivo a la estructura molecular de la democracia. Por ejemplo, ¿nadie en el socialismo salmantino está escandalizado, avergonzado, encabronado por la deriva totalitaria tomada por el partido de sus amores?, ¿nadie? No me lo creo.

