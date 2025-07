Comenta Compartir

Si hay un gremio que no debería tener derecho a vacaciones, a menos que se pudiera y cuando se pudiera, es el político. Porque, a ver si se enteran estos gañanes, la política no es sólo la profesión que no han podido encontrar fuera de ella, con un sueldazo y prebendas que ni en sus mejores y más húmedos sueños; más que una profesión, es -tendría que ser- una vocación de alto rango, una llamada de Dios, un acto de fe y voluntariado con su propia comunidad, que es, aunque los más jóvenes lo desconozcan, lo que ocurría antes, incluido el franquismo, y lo que ocurría -cada vez menos también-, en democracias muy consolidadas como las de Estados Unidos o Reino Unido. Pero en España, que hemos pasado de una dictadura franquista a otra de intoxicación televisiva y sobredosis de corrupción, las cosas son muy diferentes, pues la caradura que se gastan les hace impunes. No me explico qué educación ha recibido esta gente y dónde la ha recibido. Resumiendo gráficamente: qué tuvo que pasarle a Pedro Sánchez en su casa y en el colegio para que sea Pedro Sánchez, para haber llegado a ser esta clase de individuo, jamás descrito en los tratados de Psicología, al menos en los de la Tierra.

Y ahora, con lo que tenemos encima, fiscal general del Estado incluido, va el tío y se va de vacaciones, y lo hace no por la puerta de atrás, sino despidiéndose a lo grande, entre periodistas afines y el rey. Si yo fuera Felipe VI, me cogería una baja médica sólo por no tener que recibir a este mameluco que amenaza una y otra vez con que agotará su ilegítima legislatura basada en el golpismo, el terrorismo y la extorsión, a ver si nos enteramos de una santa vez.

Se va Sánchez de vacaciones y deja al país bañándose en la corrupción y en la destrucción democrática del Estado y sus instituciones, y tan contento. Ahí os quedáis y dad gracias, que os dejo, dice el tío, un país con cien millones de turistas, como si los turistas los sacase él de su chistera. Se cree, como buen socialista-sanchista, amo y señor y por supuesto en posesión de la verdad y el poder omnímodos. Mirad hijas, les dirá el camastrón mirando al infinito desde La Mareta, algún día todo esto será vuestro.

Se va el amo de vacaciones pagadas a Lanzarote, cuando la situación del país le obligaría a quedarse trabajando bajo un flexo, redactando con esfuerzo su dimisión. La d con la i, di…