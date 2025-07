De medallones en la Plaza

Comenta Compartir

Desde la distancia, pues vivo en Madrid, siento en el alma todo cuanto ocurre en mi ciudad de nacencia. Por ello quisiera aportar algo a la actualidad de los medallones por cuanto parece que se ha «congelado» el expediente para realizar el de la eximia escritora salmantina Carmen Martín Gaite, centrándose los trabajos en los de la pareja real Felipe y Letizia, por supuesto merecedores de tal distinción.

No se me alcanza que puedan ser incompatibles, como si hubiera una norma escrita de que han de ir de uno en uno. Si existiera esa norma, no se tuvo en cuenta en 2005 con motivo del 250 aniversario de la terminación de la Plaza, pues se tallaron de una sola vez 9 figuras.

En esa ocasión iba también otra mujer salmantina de la que no llegó a tallarse el medallón, como paso a detallar.

En los prolegómenos, el entonces alcalde Julián Lanzarote, dirigiéndose a la Postuladora de la Canonización en la Congregación de Siervas de san José, pues se trataba de su Fundadora, la madre Bonifacia Rodríguez Castro, que el domingo 9 de noviembre de 2003, había sido proclamada Beata por el papa Juan Pablo II, decía que: «sería muy conveniente que nos hiciese llegar una o varias fotografías de la Beata, tanto de cara como de perfil, si las hubiere, para que el escultor elegido comenzase a diseñar el boceto y modelado en escayola a escala natural. Todos estos pasos son inevitables antes de poder fijar la fecha de su inauguración que podría ser el día 10 de enero, aniversario de la fundación de las Siervas de san José».

El 18/05/2005, manifiesta: «He dado orden para que se inicien las labores de boceto del posible medallón de la Beata, antes de la preceptiva solicitud a la Junta de Castilla y León, que deberá aprobar su colocación y designar el lugar de los medallones vacíos en que debe tallarse».

Tras fallarse el concurso convocado por la Junta de Castilla y León para esculpir 9 espacios en blanco en los medallones de la Plaza completando la estirpe real, el Ayuntamiento acordó dedicar uno a la figura de la madre Bonifacia que se situaría en el espacio reservado a los sabios, santos y humanistas, dentro de la acera de Petrineros, en uno de los dos medallones exentos, a la derecha del de Tomás Bretón.

La Dirección General de Patrimonio en Valladolid denegó al alcalde don Julián Lanzarote, en agosto de 2006, licencia para el medallón de sor Bonifacia, indicando por unanimidad, que no cumplía los criterios para tallar una efigie y que el lienzo de Petrineros «está reservado para los sabios, santos y humanistas, no contemplándose la categoría de beata». A su vez comunicó al Ayuntamiento que «dada la importancia de que la ciudad de Salamanca cuente en los altares con una escultura de la beata Bonifacia entendemos que en la iglesia de la Trinidad, carente en estos momentos de retablo mayor, podría contar con uno presidido por la misma».

El papa Benedicto XVI procedió a la canonización de la madre Bonifacia el 23 de octubre de 2011, subiendo a los altares como verdadera «SANTA», por lo que entiendo que la motivación denegatoria de la Dirección General de Patrimonio ha decaído y podría seguirse la tramitación reglamentaria para que los salmantinos tuvieran motivo de orgullo ante el medallón de la única santa salmantina en la historia, cuyo sepulcro se encuentra en la capilla de las Siervas de san José de Marquesa de Almarza. Enfrente y en la Gran Vía, desde el día 21/11/ 2014, se encuentra su estatua, de 2´50 m de altura, obra de Salud Parada Morollón, en bronce y acero cortén.

Es una deuda que comenzó a correr en 2011 y a la vista de las noticias que se publican, seguirá persistiendo hasta que alguien desempolve los archivos y diga: Levántate y anda. El lamento de una concejala en el sentido de que está claro que «tienen que ser santas o reinas» no tiene sentido, pues ignora que tampoco se le dedica a una Santa, como es la madre Bonifacia.

Si la Comisión de expertos ya existe, siendo sus miembros los de la Comisión Territorial de Patrimonio creada en 1993 y exigen: Vinculación con Salamanca, relevancia histórica y repercusión internacional, Santa Bonifacia cumple con creces.