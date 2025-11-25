Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MINUCIAS SALMANTINAS

La gesta del hidroavión y el bar Plus Ultra

En Concejo 4, desde el siglo XIX existe un local que con el tiempo se ha dedicado a diversos usos

José María Hernández Pérez

José María Hernández Pérez

Martes, 25 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Aprovechando que el próximo año se celebrará la conmemoración de la travesía hasta Sudamérica del hidroavión «Plus Ultra», quiero rendir homenaje a una humilde persona ... de Salamanca que sintió en el alma tan gran acontecimiento y supo ofrecer su modesto homenaje, que ha llegado día a día a la actualidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  5. 5 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  6. 6 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  7. 7 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  8. 8 Aviso amarillo por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre
  10. 10 Béjar fabricará 40 tipos de tejidos innovadores para recuperar la uniformidad 22 años después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La gesta del hidroavión y el bar Plus Ultra